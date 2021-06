Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat marti, referitor la gasirea de solutii astfel incat ursii sa nu mai reprezinte un pericol pentru om prin incursiunile in zone locuite, ca impuscarea animalelor agresive ar putea fi facuta doar daca au fost incercate toate celelalte alternative. Prim-ministrul…

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca in cazul in care populatia eligibila se vaccineaza nu ar trebui sa existe un val patru al pandemiei de COVID, subliniind ca, prin masurile dispuse, Guvernul a dus vaccinul cam peste tot in tara. „Populatia eligibila, daca se vaccineaza, nu ar trebui sa mai…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca 98.134 de minori s-au vaccinat anti-Covid pana acum iar 45,5% dintre elevi considera ca este foarte important și important sa se vaccineze. „Cand vorbim de tineri sub 18 ani parinții și tutorii sunt cei care iau decizii și trebuie sa ia cele mai bune decizii.…

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca in cazul in care populatia eligibila se vaccineaza nu ar trebui sa existe un val patru al pandemiei de COVID, subliniind ca, prin masurile dispuse, Guvernul a dus vaccinul cam peste tot in tara. "Populatia eligibila, daca se vaccineaza, nu ar trebui…

- O noua legislatie pentru problema ursilor agresivi. Ministrul Mediului pregatește o ordonanța care sa permita impușcarea in 24 de ore sau relocarea lor imediata. Legea s-ar fi aplicat acum daca exista.

- Premierul Florin Cițu spune ca Romania este singura țara din Uniunea Europeana in care oamenii se pot vaccina fara programare. „De foarte multe ori cand avem un obiectiv ambițios, se spune ca nu se poate. (…)Suntem singura țara din Uniunea Europeana in care oamenii se vaccineaza fara programare (…)Se…

- Premierul Florin Citu a sustinut o conferinta de presa duminica, in care a vorbit de demisii dupa scandalul mutarii pacientilor de la Spitalul Foisor, subliniind ca "sa vedem daca mai exista onoare in Romania". Dupa ce a participat duminica la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a…

- Premierul Florin Citu afirma ca Romania este in proces de selectie la nivel european pentru partea de productie a vaccinurilor anti-SARS-CoV-2, iar una dintre companiile din tara noastra "va fi evaluata de grupul operativ al Comisiei Europene pentru etapa de dezvoltare a vaccinurilor impotriva COVID-19".…