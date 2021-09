Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a explicat joi, la TVR 1, ca a primit „de la oameni” filmulețul cu Superman și l-a postat pe contul sau de socializare pentru ca i s-a parut „funny” (amuzant, n.r.). „Asta e, am simțul umorului”, a indicat el. Premierul a spus ca nu el a facut filmulețul respectiv.…

- Romfilatelia introduce in circulatie, joi, emisiunea de marci postale Medalii paralimpice 2020, pentru a onora performantele obtinute de sportivii romani la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. Cele doua timbre ale emisiunii, ambele cu valoarea nominala de 9 lei, sunt dedicate lui Eduard Novak…

- USR PLUS vine cu clarificari privind motivul real pentru care au ales varianta unei moțiuni de cenzura impotriva lui Florin Cițu și nu demisia miniștrilor din alianța. Potrivit unui comunicat de presa, USR PLUS susține ca daca miniștrii lor și-ar da demisia, premierul Cițu ar ramane in continuare la…

- Deputatul Marius-Eugen Ostaficiuc, președintele organizației municipale PSD Iași, afirma ca dincolo de scandalurile politice pe care le proaca premierul, Cițu trebuie sa grabeasca investițiile pentru zona Moldovei, avand in vedere județele Moldovei sunt in continuare izolate de restul țarii.…

- El a susținut ca proiectul "Anghel Saligny" nu este pentru un anume partid și a acuzat USR-PLUS de șantaj.„Si USR zice ca pentru ei nu este o prioritate, pentru ei nu este o prioritate sa dezvolti Romania, sa dezvolti comunitatile locale si sa ridici aceste comunitati din stadiul in care se afla in…

- „Am luat act cu indignare de declaratiile prim-ministrului Florin Citu si ale ministrilor sai, Sorin Cimpeanu si Ioana Mihaila, potrivit carora personalul bugetar din Romania va trebui, de acum incolo, ori sa se vaccineze, ori sa se testeze, iar medicii nevaccinati vor ramane fara sporuri. Sunt declaratii…

- Emanuel Ungureanu, deputat USR PLUS, a reactionat dur in aceasta dupa amiaza la adresa lui Florin Cițu, dupa ce premierul a admis ca a stat in inchisoare doua zile in SUA pentru ca a condus baut. „Orice pacat din trecut care apare in actualitate trebuie a

- Dan Barna ii cere Patriarhului Daniel sa ii convinga pe ortodocși sa se vaccineze, dupa ce politicienii au eșuat in campania de vaccinare, Romania fiind pe penultimul loc la nivelul Uniunii Europene. Florin Cițu s-a spalat pe maini și a spus ca liderul USR-PLUS sa mearga sa vorbeasca el cu Preafericitul…