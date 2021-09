Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, la Antena 3, ca exista ”mai multe solutii” pentru mentinerea la un nivel redus a facturilor la energie in iarna care urmeaza, insa a subliniat ca, daca Guvernul va fi dat jos, unele masuri care trebuie reglementate prin Ordonante de Urgenta nu vor putea…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, sunt responsabili pentru orice s-ar intampla la iarna cu facturile, deoarece compensarea facturilor și alte soluții pentru iarna nu pot fi implementate daca va fi dat jos Guvernul, declara Florin Cițu.

- “Legea consumatorului vulnerabil a fost aprobata ieri (marti – n.r.) si imi pare bine ca, dupa ce am insistat de o luna de zile, s-a gasit timp si pentru Legea consumatorului vulnerabil. Este in Parlamentul Romaniei de cateva luni de zile, dar nu s-a gasit timp pentru ea. S-a votat ieri, in sfarsit.…

- Tabara Cîțu din PNL se repliaza dupa ce Ludovic Orban a convocat plenul parlamentului pentru moțiunea USR-PLUS și AUR. Într-o ședința a conducerii partidului pe care susținatorii premierului au convocat-o s-a decis ca parlamentarii PNL sa nu participe la sedința pâna nu se verifica…

- Președintele Romaniei a vorbit despre criza politica din Romania, in cadrul Reuniunii Anuale a Diplomației Romanie. “In Romania se respecta valorile democratice, Constituția țarii. Și chiar daca avem o criza guvernamentala, nu ne abatem de la parcursul nostru european. Vom gasi o soluție buna și pentru…

- Guvernul nu plafoneaza prețurile la energie, anunța premierul, deși facturile au explodat odata cu liberalizarea pieței, iar scumpirile nu se opresc aici. In plus, Florin Cițu spune ca nu el trebuie sa gaseasca soluții pentru consumatorii vulnerabili. Ce se intampla insa cu acele companii care profita…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe premierul Florin Cițu petru ca a refuzat scaderea TVA-ului, propusa chiar de furnizorii de utilitați, dar „a alocat bani pentru ca primarii PNL sa-l voteze pe el la Congres”: „Totul pentru Congrese, nimic pentru romani”. „Totul pentru Congrese, nimic pentru…

- Guvernul cauta soluții pentru compensarea unei parti din factura la energia electrica, a declarat joi Florin Cițu. "Aceste preturi s-ar putea sa aiba un impact mare la iarna pentru mai multe gospodarii si ne uitam acum la o solutie de compensare a unei parti din factura la energie pentru mai multe gospodarii…