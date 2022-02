Stiri pe aceeasi tema

- Florin Citu a vorbit, luni seara, despre situatia energetica si problemele care ar putea aparea daca guvernul decide sa aiba o piata controlata. Acesta este de parere ca autoritatile trebuie sa decida daca mentin o piata controlata in domeniul energetic, dar sa aiba in vedere si faptul ca o astfel de…

- “Le-am cerut si celor de la PSD sa faca acelasi lucru: haideti sa vorbim in coalitie intai, sa gasim solutiile in coalitie, nu sa aruncam in spatiul public tot felul de teme – plafonarea preturilor la alimente – ca apoi sa vedem daca se poate sau nu se poate. Trebuie sa ne gandim foarte clar daca vrem…

- Președintele PNL, Florin Cițu, a catalogat drept ”bizara” soluția avansata de PSD privind reglementarea prețului la energie. Fostul premier și ministru de Finanțe a argumentat ca astfel ar crește riscul ca in iarna viitoare prețurile energiei sa fie foarte mari la energie.Intrebat ce ar trebui sa faca…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Societatea Energetica Electrica SA intentioneaza sa preia companiile TCV Impex SA, ACV Solar Technology SA, TIS Energy SA, Delta & Zeta Energy SA si Gama & Delta Energy SA, conform unui comunicat al autoritatii pentru concurenta remis,…

- La o saptamana dupa ce Guvernul PNL – PSD – UDMR condus de Nicolae Ciuca a obținut voturile de investire in Parlament, președintele liberal Florin Cițu a declarat la Digi24 ca la cel mai mic derapaj de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare…

- La cel mai mic „derapaj” de la programul de guvernare, PNL se va reuni și va decide daca merge mai departe in coaliția de guvernare alaturi de PSD, susține președintele PNL, Florin Cițu. Renegocierea PNRR ar fi, de exemplu, o astfel de „linie roșie”. „Trebuie sa ne gandim ca era o situatie dificila…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri ca negocierile cu PNL continua in privința premierului, precizand ca mandatul social-democraților este unul bine știut. ”Mandatul pe care noi l-am primit este ca din aceste negocieri sa ajungem la soluția in care PSD da premier. Daca acest…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri ca negocierile cu PNL continua in privința premierului, precizand ca mandatul social-democraților este unul bine știut. ”Mandatul pe care noi l-am primit este ca din aceste negocieri sa ajungem la soluția in care PSD da premier. Daca acest…