Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca miscarile pe cursul leu/euro de joi nu au fost foarte mari, in conditiile care acestea depind foarte mult de contextul international, sustinand insa ca sunt alte cifre negative, precum cele legate de sectorul industrial despre care se poate spune ca a intrat in recesiune. "Nu a fost (foarte prost cursul leu/euro - n. r.) A fost miscare de cateva zile. Am vazut o depreciere a leului in cateva zile. Nu mi s-a parut o miscare foarte mare astazi (joi - n. r.), dar trebuie sa tinem cont de contextul international. Totusi, astazi, au venit si alte cifre…