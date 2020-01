Stiri pe aceeasi tema

- Cițu: “Daca nu ne tinem de deficitul de 3,6% din PIB pierdem ceea ce este cel mai important in acest moment: increderea investitorilor straini” Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat luni ca "se va tine" in acest an de tinta de deficit de 3,6% din PIB si accepta provocarea…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a afirmat sambata ca stie problemele de la vama, dar situatia este mai complicata, iar una dintre solutiile avute in vedere pentru reducerea evaziunii ar putea fi vamuirea la destinatie. "Una dintre solutii este sa facem ce fac cei din Uniunea…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a anunțat public ca vrea sa transmita un mesaj extrem de clar pentru piețele financiare, de care depinde nivelul dobanzilor la care se imprumuta Romania: deficitul bugetar nu va crește sub nicio forma de 3,6 procente in acest an, chiar daca vor fi majorate…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, sustine ca Guvernul PSD a stiut inca de la inceputul anului ca va exista o pierdere de venituri de 12,8 miliarde de lei fata de proiectul de buget aprobat. Citu a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta inainte ca Senatul sa dezbata motiunea simpla…

- Anul viitor deficitul bugetar va trebui sa arate o reducere de cel putin un punct procentual fata de executia de anul acesta, un lucru foarte greu de facut, dar care va fi apreciat atat de piete internationale cat si de catre Consiliul Fiscal si Banca Nationala, a afirmat, joi seara, la Palatul Victoria,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, reactioneaza la acuzatia lansata de PSD ca ar fi generat o depreciere a leului prin declaratiile sale despre "gura" din buget. Citu publica pe pagina sa de Facebook un grafic in care se poate vedea ca efectul OUG 114 ar fi fost cel cu adevarat grav, care…

- * Economia Romaniei, in ultimii trei ani, a fost condusa dupa doua bugete, unul prezentat in Parlament si altul pentru finantarea baronilor locali, exact metoda folosita de Al Capone, care avea un registru pentru Fisc si unul pentru el, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor,…