Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, in privinta celui de- al doilea dosar din SUA, deschis in urma unei datorii neplatite de 6.698,73 de dolari de pe un card de credit deschis la Maryland National Bank, ca este vorba despre o decizie de respingere a unei sentinte civile, despre care nu a fost informat…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca dosarul din 2009 a fost respins de instanta din Statele Unite si ca este vorba despre o decizie de respingere a unei sentinte civile, despre care nu a fost informat niciodata. "Sambata a fost prezentat in spatiul public un dosar…

- Liderul grupului deputaților USR – PLUS, Ionuț Moșteanu, ii solicita premierului sa clarifice „urgent” situația datoriei de aproape 6.700 dolari, neachitate unei banci din Statele Unite. „Premierul Cițu este acuzat ca a dat țeapa unei banci. Este o acuzație foarte grava. Am incredere ca premierul va…

- Dupa 6 ani de la plecarea din Statele Unite ale Americii, premierul Florin Cițu a fost chemat in judecata in instanța din Iowa pentru o datorie neplatita de aproape 7.000 de dolari de pe un card de credit.

- Agentia Mediafax si Aleph News au obtinut in urma unei solicitari oficiale, si dosarul civil al premierului Florin Vasile Citu, asa cum el a fost pus la dispozitie de catre autoritatile judiciare americane. Iata faptele si marturiile, in ordine cronologica, asa cum se regasesc si reies din documentele…

- Florin Cițu, inca un dosar in instanțele din SUA: Premierul, chemat in judecata pentru o datorie neplatita Florin Cițu, inca un dosar in instanțele din SUA: Premierul, chemat in judecata pentru o datorie neplatita La data pe 21 iulie 2008, dupa 6 ani de la plecarea din Statele Unite ale Americii, premierul…

- Este vorba de un dosar in instanța civila, pentru ca celalalt era penal, e vorba de un proces deschis in 2008, la 6 ani dupa ce Cițu a pelcat din Statele Unite.El avea o datorie de aproape 6.700 de dolari, fiind vorba de un card de credit. Banca și a vandut creanțele unei firme de recuperari, iar aceasta…

- Cițu sfideaza controversele din spațiul public legate de zilele petrecute dupa gratii și publica mai multe fotografii din anul 2006, din New York City.Premierul ignora discuțiile despre faptele care s-au intamplat la finalul anului 2000. Florin Cițu se afla la studii atunci in Statele Unite ale Americii…