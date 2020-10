Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, spune ca veniturile totale ale Primariei Municipiului București in acest an au fost de 3,4- 3,5 miliarde de lei, iar in septembrie incasarile au fost de 99%. Cițu susține ca a constat, in urma controlului desfașurat la PMB, ca bani au existat, insa nu au ajuns acolo…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, a prezentat luni concluziile controlului facut la Primaria Capitalei, condusa inca de Gabriela Firea. Ministrul a spus ca municipalitatea a avut bani alocați de la buget in acest an, insa a platit doar parțial subvențiile la termoficare și transport public.„Banii…

- Nicusor Dan, primarul ales al capitalei, a declarat ca este putin probabil ca Primaria Capitalei sa mai aloce bani pentru targurile de Craciun. Situatia economica este dificila, iar banii trebuie directionati catre urgente, a motivat primarul ales al Capitalei. „Daca ai doi copii la scoala si nu-ti…

- CHIȘINAU, 30 sept – Sputnik. Expertul economic Viorel Girbu semnaleaza „schimbari nefavorabile pentru economia țarii” in ianuarie-august 2020, ca urmare a unor politici ale Bancii Naționale a Moldovei (BNM). © Sputnik / Miroslav Rotari Starea economiei și agriculturii la 30 de ani de la declararea…

- Guvernul este așteptat sa adopte in ședința de astazi a doua rectificare de buget din acest an. Aceasta prevede fonduri suplimentare pentru bani in plus pentru rezolvarea crizei sanitare provocate de coronavirus și sume suplimentare pentru investiții. In mod surprinzator, bugetul Ministerului Muncii…

- Traian Basescu, din mandatul de primar al caruia dateaza speța Costanda, ii reproșeaza actualului edil ca nu a reușit sa negocieze și sa-i convinga pe consilierii municipali sa voteze in favoarea unei soluții. Asta, susține Traian Basescu, pentru ca edilul a avut o evaluare lipsita de credibilitate.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a afirmat, miercuri seara, ca Primaria nu are de unde sa plateasca 115 milioane de euro familiei Constanda, in baza unei sentinte judecatoresti definitive. ”Banii nostri sunt foarte putini si sunt dramuiti”, a firma Firea, care a convocat pentru a treia oara Consiliul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca suma de 80 de miliarde de euro primita de la Bruxelles este foarte mare si poate contribui la reconstruirea Romaniei. La finalul unei intalniri cu o echipa guvernamentala, Iohannis a declarat ca exista si un plan pentru ca banii sa fie folositi. „Cu acești bani…