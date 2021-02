Citu, despre constructia si modernizarea spitalelor: Pe termen scurt, va trebui sa gasim o modalitate prin parteneriat public-privat Guvernul va trebui sa gaseasca, pe termen scurt, o modalitate pentru proiecte in parteneriat public-privat pentru constructia sau modernizarea spitalelor, a declarat luni, 1 februarie, premierul Florin Citu.



"Nu poti sa modernizezi peste noapte cu bani europeni, e mai complicat. Eu va spun ca sunt acele spitale regionale care se fac cu bani europeni, dureaza. Pe fonduri europene dureaza. Va trebui sa gasim o strategie, o modalitate de a construi rapid sau de a moderniza rapid cu bani jumatate de la buget, jumatate, poate, din privat.



Sa revenim la parteneriat public-privat,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

