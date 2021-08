Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul ministru al Finantelor era optimist, vedea in viitor cat o sa fie salariul minim pe economie. (...) A fost o gafa. Cu siguranta, astazi ati discutat foarte mult despre acest lucru. A fost deliciul presei, dar in acelasi timp, astazi, au fost anuntate niste lucruri foarte importante pentru economie…

- Premierul Florin Citu considera ca afirmatia ministrului Finantelor, Dan Vilceanu, potrivit caruia salariul minim net pe economie este de 1.600 de lei, a fost o "gafa", aceasta valoare urmand a fi atinsa cand "economia o va permite".

