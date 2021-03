Stiri pe aceeasi tema

- Ședința plenului reunit al celor doua Camere a fost anulata miercuri. PSD a anunțat ca va bloca ratificarea unei decizii UE daca Guvernul nu va prezenta in Parlament modul in care intenționeaza sa cheltuiasca cele 30 de miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR).Birourile…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Planul National de Redresare si Rezilienta va fi finalizat in cateva zile si va fi prezentat public. "Discutiile in coalitie continua pe Planul National de Rezilienta. Cred ca avansam si avem un plan foarte bun. Asa cum am construit bugetul si aici ne axam…

- ​​Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anulat miercuri plenul comun al Parlamentului, care urma sa se desfasoare de la ora 14,00, pentru ratificarea Deciziei (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene.…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a avut discutii, in timpul vizitei la Bruxelles, despre Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in prezent fiind in lucru a doua versiune. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune.…

- Florin Citu a declarat ca a avut discutii "foarte aplicate" cu comisarii europeni despre Planul National de Redresare si Rezilienta. "Am prezentat stadiul in care ne aflam, am spus ca avem un prim draft la Comisie, lucram la a doua versiune. Discutiile au avut doua aspecte. In primul rand este nevoie…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat ca banii de la Uniunea Europeana care vor fi alocati Romaniei prin Planul National de Redresare si Rezilienta "nu sunt fonduri europene obisnuite, nu merg pe regulamentele de coeziune", iar tot ce trebuie sa faca tara noastra…

- Reprezentantii UDMR ar dori sa aiba 2 sau 3 ministere in viitorul Executiv, au declarat surse din partid, pentru News.ro. De asemenea, Uniunea va discuta la negocieri si in privinta modificarii Planului de Rezilienta si Redresare care sa includa masuri pentru dezvoltarea Transilvaniei, in sensul…