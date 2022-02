Cîțu, despre cât va mai dura „Coaliția de compromis” cu PSD Actuala coaliție de guvernare, ce are ca actori principali PSD și PNL, este una de compromis, recunoaște președintele liberalilor, Florin Cițu. Acesta recunoaște ca exista unele neințelegeri și susține ca vor ramane impreuna atat timp cat vor fi respectate valorile liberale. Intrebat daca sunt neințelegeri intre el și liderul PSD, Cițu a recunoscut ca exista și disensiuni și ca totul este o situație conjuncturala. „Este un compromis și nu trebuie sa ne ascundem. Obiectivele liberalilor și ale PNL sunt unele. Vedem ca exista discuții pe buget, bineințeles, in continuare, in buget nu sunt cei 7%… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

