Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca se poate vorbi de relaxari de la 1 iunie chiar daca nu se atinge obiectivul de 5 milioane de persoane vaccinate, mentionand ca, in acelasi timp, masurile trebuie respectate in continuare. “Parerea mea este ca putem vorbi de relaxari…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat joi ca 22 mai va fi o zi importanta, in care membrii Guvernului se vor afla in strada pentru a sustine campania de vaccinare, iar seara se va desfasura finala Cupei Romaniei la fotbal, un eveniment sportiv cu spectatori. "Campania de vaccinare continua. Ministrii,…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat și in mediul rural. Este anunțul premierului Florin Cițu dupa intalnirea cu primarii și reprezentanții Consiliilor județene. Cițu a anunțat mai multe soluții pentru a da cat mai multor romani șansa sa se imunizeze impotriva…

- Marile companii vor avea posibilitatea de a organiza propriile centre de vaccinare anti-COVID, iar unele centre de imunizare cu serul AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer – sunt cateva dintre noutațile anunțate astazi la Cluj de prim-ministrul Florin Cițu: Incepem sa avem exact dozele pe…

- Cițu a avut , marți, discuții cu aleșii locali, primari ai municipiilor și președinți ai Consiliilor Județene. Premierul a anunțat intensificarea controalelor in mijloacele de transport in comun, magazine, piețe și alte zone aglomerate. ”Ar fi suficienta respectarea stricta a actualelor masuri - purtarea…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca in Romania campania de vaccinare anti-COVID trebuie sa continue cu toate tipurile de vaccin distribuite in tara noastra, cu monitorizarea tuturor efectelor adverse. ‘Campania de vaccinare trebuie sa continue cu toate tipurile de vaccin, bineinteles, cu monitorizarea…

- „Da, sunt foarte multumit (de Valeriu Gheorghita – n.r.). Primul lucru pe care l-am facut cand am venit la Guvern a fost sa ii spun sa faca o conferinta de presa saptamanal si face. Sunt multumit de Valeriu Gheorghita in campania de vaccinare", a afirmat Florin Citu, intrebat miercuri la postul B1Tv,…

- Romania, impotriva tuturor celor care nu ne dadeau sanse, are o campanie de vaccinare de succes. Suntem in UE pe locul 3 in ceea ce priveste persoanele care au fost vaccinate cu doua doze si la nivel global suntem pe locul 7, a declarat joi premierul Florin Citu, care a calificat campania de vaccinare…