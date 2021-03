Cîţu, despre buget: Forţează reforma, în primul rând a companiilor de stat Actualul buget pe anul 2021 este unul care "forteaza reforma", in special la companiile de stat, care trebuie sa demonstreze ca "vor putea fi profitabile in viitor", a declarat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu. "Am spus din primul moment ca asta este testul acestei coalitii - bugetul (...), un buget care forteaza reforma. Si am spus de multe ori ca prin buget vom forta reforma si sa iasa din Parlament fara niciun fel de amendament. Daca avem ceva de pus, punem in Guvern si apoi sa putem sa scoatem din Parlament fara niciun fel de amendament si asta nu e un atac la democratie. Nu e adevarat,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

