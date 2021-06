Premierul Florin Citu considera ca institutia Avocatului Poporului are o anumita independenta, dar activitatea sa este evaluata de Parlament.



"Tot ce stim acum este ca aceasta institutie, Avocatul Poporului, este in subordinea Parlamentului Romaniei. Are independenta, dar nu are independenta sa fie iresponsabila, de exemplu. Evaluarea o face Parlamentul Romaniei", a declarat Citu marti, la Digi 24.



El a precizat ca se asteapta motivarea deciziei Curtii Constitutionale pentru a se lua o decizie cu privire la Avocatul Poporului.



"Nu stiu cum au luat decizia, pe…