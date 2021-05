Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat luni seara, la Digi24, ca Romania ramane o tara sigura, chiar și dupa explozia autoturismului Mercedes care l-a ucis pe omul de afaceri aradean Ioan Crisan, aflat in mașina. „Da, este primul atentat in 30 de ani de zile. In primul rand, trebuie sa observam ca am reusit…

- Premierul Florin Cițu a spus, luni, ca atentatul de la Arad este primul in 30 de ani și nu transforma Romania intr-o țara nesigura. El spune ca anchetatorii trebuie sa afle ce s-a intamplat și...

- Președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, a declarat luni, la Antena 3, ca nu poți spune ca Romania este o țara sigura, așa cum a spus Lucian Bode, șeful MAI, in urma asasinatului cu bomba din Arad. „Daca s-a intamplat la Arad se poate intampla oriunde. Nu poti spune ca e o tara sigura.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut luni prima reacție in cazul uciderii unui om de afaceri din Arad, el spunand ca s-au incheiat cercetarile la fata locului, ca sunt luate in calcul mai multe ipoteze de lucru si au fost audiați mai mulți martori – membri ai familiei, angajati si apropiati. …

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a declarat luni, referitor la asasinarea omului de afaceri din Arad, Ioan Crisan, ca sunt luate in calcul mai multe ipoteze de lucru si au fost audiati martori, membri ai familiei, angajati si apropiati. Acesta a precizat ca au mai fost astfel de tentative, dar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, care se afla intr-o vizita in judetul Mures, a declarat, referindu-se la posibilul atentat de la Arad, unde un om de afaceri a murit dupa ce masina in care se afla a explodat, ca, din punctul sau de vedere, Romania este o tara sigura si ca avem institutii care vegheaza…

- Premierul Florin Cițu a declarat, azi, ca autoritațile doresc sa redeschida industria turismului la 1 iunie. Șeful executivului a mai anunțat ca in domeniul spectacolelor vor fi organizate primele evenimente-pilot și in funcție de rezultatele acestora, se va lua o decizie. ”Noi vom redeschide sau avem…