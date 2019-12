Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, marti seara, dupa ce comisiile din Camere Deputatilor au aprobat dublarea alocatiilor copiilor, dar si reducerea TVA la 16%, ca politicienii ”se joaca cu focul”, dintr-o ”razbunare copilareasca”, intrucat deficitul ar putea ajunge la 5%. Citu afirma ca…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, marti seara, dupa ce comisiile din Camere Deputatilor au aprobat dublarea alocatiilor copiilor, dar si reducerea TVA la 16%, ca politicienii ”se joaca cu focul”, dintr-o ”razbunare copilareasca”, intrucat deficitul ar putea ajunge la 5%. Citu afirma…

- Ministrul Finantelor Florin Citu a declarat marti seara, la Digi 24, ca dublarea alocatiilor ar costa 6 miliarde lei, in timp ce prin reducerea TVA se pierd 11,8 miliarde lei. Prin aplicarea ambelor masuri, deficitul in 2020 se va duce catre 5% in 2020.

- Ministrul de Finante, Florin Citu, sustine ca Guvernul PSD a stiut inca de la inceputul anului ca va exista o pierdere de venituri de 12,8 miliarde de lei fata de proiectul de buget aprobat. Citu a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta inainte ca Senatul sa dezbata motiunea simpla…

- Executivul a suplimentat, joi, prin rectificare bugetara, cu doua miliarde de lei bugetul pentru acordarea pensiilor, alocațiilor de stat și indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, anunța MEDIAFAX.Citește și: Catalin Predoiu,…

- Noul ministru al Finanțelor aduce vești extrem de proaste legate de deficitul bugetar: Florin Cîțu urmeaza sa anunțe într-o conferința de presa ca deficitul sare cu mult peste limita de 3 procente asumata de România la nivel european.

- Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Guvernul PSD…

- Majorarea salariului minim brut pe economie este o decizie care trebuie elaborata in parteneriat cu Consiliul tripartit si trebuie gasit un mecanism obiectiv pentru a efectua aceasta crestere, a declarat marti premierul desemnat, Ludovic Orban, la audierea ministrului propus al Finantelor, Florin…