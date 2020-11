Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar va urca la 9,1% din Produsul Intern Brut la rectificarea bugetara care va fi adoptata in perioada urmatoare, potrivit ministrului Finantelor, Florin Citu. "Ministerul Finantelor Publice propune o rectificare bugetara cu un deficit de 9,1% din Produsul Intern Brut si o contractie…

- Rectificarea bugetara intra in ședința de Guvern de miercuri, in prima lectura. Orban: Vor exista creșteri de fonduri la cateva ministere Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de OUG privind rectificarea bugetara va fi dezbatut in prima lectura in sedinta de miercuri a Guvernului. Potrivit…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca proiectul de ordonanta de urgenta privind rectificarea bugetara va fi dezbatut in prima lectura in sedinta de miercuri a Guvernului, precizand ca, potrivit proiectului, vor exista cresteri de fonduri la cateva ministere, printre care Ministerul Sanatatii, Ministerul…

- Guvernul Orban are in vedere alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Guvernului pentru finanțarea proiectelor din PNDL etapele I și II. Executivul dorește alocarea sumei totale de 300 de milioane de lei pentru proiectele de investiții.„Se aproba suplimentarea bugetului…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta prin care se aloca suma de 175 de milioane de euro pentru decontarea cheltuielilor facute de autoritatile locale, de unitatile scolare pentru pregatirea anului de invatamant in contextul epidemiei de COVID-19. „Va…

