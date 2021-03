Cîțu, declarații de ultimă oră. Premierul nu ia în calcul adoptarea de noi măsuri împotriva Covid-19 Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si a numarului de pacienti internati la terapie intensiva. Premierul a precizat faptul ca singura soluție pentru a ieși cat mai repede din pandemie este vaccinarea, iar la intrebare daca se vor lua in calcul alte restricții, acesta a raspuns ferm ca „nu”. „Imi place si mie sa ma uit la date, foarte mult. Si as vrea sa va aduc aminte ca cifrele pe care vedem astazi le aveam si in decembrie si noiembrie anul trecut, dar astazi avem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat, vineri, ca nu ia in calcul, in prezent, adoptarea de noi restrictii in contextul cresterii cazurilor de infectari cu SARS-CoV-2 si numarului de pacienti internati la terapie intensiva. ″In acest moment, nu”, a replicat premierul, intrebat intr-o conferinta de presa…

- Romania, impotriva tuturor celor care nu ne dadeau sanse, are o campanie de vaccinare de succes. Suntem in UE pe locul 3 in ceea ce priveste persoanele care au fost vaccinate cu doua doze si la nivel global suntem pe locul 7, a declarat joi premierul Florin Citu, care a calificat campania de vaccinare…

- Africa de Sud isi va relua campania de vaccinare impotriva COVID-19 cu serul gigantului farmaceutic Johnson & Johnson, dupa ce vaccinul AstraZeneca s-a dovedit a fi mai putin eficient impotriva noii variante de coronavirus care s-a raspandit in tara, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. 'Ministerul…

- Aproape 14.000 de romani s-au vaccinat, miercuri, impotriva Covid, potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu vaccinul Pfizer BioNTech 13.821 de persoane, iar numarul total al celor imunizați…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, spune ca procesul de imunizare in masa a populației Romaniei impotriva coronavirusului decurge destul de bine. Arafat spune ca la acest capitol „nu stam nici cel mai bine, nici cel mai prost in Europa”. „Pentru mine campania merge…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a primit, sambata, a doua doza a vaccinului impotriva coronavirusului. Lui Netanyahu i s-a administrat prima doza la 19 decembrie. Vaccinul administrat lui Netanyahu este cel BioNTech/Pfizer. „Am ajuns la un acord cu Pfizer pentru alte transporturi mari de vaccinuri…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, a anunțat ca se va vaccina impotriva COVID-19 „in luna aprilie cel mai probabil”, noteaza B1 TV. Dupa ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19, Alexandru Rafila a ieșit de curand din izolare, motiv pentru care spune ca are…

- La Institutul de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara ”Cantacuzino” a sosit prima tranșa de 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 de la BioNTtech/Pfizer. : Campania de vaccinare incepe in același timp in Romania și in celelalte state membre ale Uniunii Europene. Avem totul pus la punct. Este…