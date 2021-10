Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu sper ca nu o sa fie continuata criza politica. Dar, daca asta o sa fie decizia politica, o sa pot gestiona, astfel incat romanii sa nu sufere. PNL va incerca sa faca majoritate dupa votul de maine. Punem pe masa toate opțiunile”, a spus premierul demis. Intrebat daca varianta alegerilor anticipate…

- Liderul PNL, Florin Cițu, admite, in premiera, faptul ca am putea ajunge la alegeri anticipate pentru rezolvarea crizei politice. Intrebat daca și alegerile anticipate sunt o varianta luata in calcul de catre PNL, Florin Cițu a spus ca toate variantele sunt pe masa. ”Toate variantele…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anuntat, luni, dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis, ca i-a propus acestuia "o solutie de criza" - desemnarea unui prim-ministru din partea UDMR pentru o perioada de sase luni, timp în care poate fi rezolvata criza politica.El a spus ca…

- Liderul PNL Florin Cițu a exclus luni ca partidul sau sa-l susțina pe Dacian Cioloș premier, avand in vedere ca USR a votat moțiunea. „Avem o decizie in BEx foarte clara care spune ca, daca USR voteaza moțiunea impotriva PNL, nu putem sa mergem la guvernare cu USR. In același timp, PNL este…

- Fostul presediinte al PNL, Ludovic Orban a declarat la RFI ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia in cazul in care l-ar propune din nou pe Florin Citu pentru functia de premier. In ceea ce priveste suspendarea presedintelui Iohannis, liderul este de parere ca „o discutie pe tema poate…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, insista pe varianta alegerilor anticipate și spune ca în acest moment criza este la presedintele Klaus Iohannis, care trebuie sa intervina, nu sa dea declaratii ”între doua avioane”. Ciolacu a spus din nou ca "sub nicio forma" PSD nu…

- Liderul USR-PLUS București, Vlad Voiculescu, ii arata președintelui Klaus Iohannis ca, in trecut, clama principiul imparțialitații președintelui și spunea ca șeful statului nu trebuie sa se implice in sprijinul unui candidat sau altuia. ”Nu cred ca este treaba președintelui, inca in funcție,…

- Liderul PNL a declarat, joi, in Parlament ca trebuie sa aiba o discuție foarte serioasa cu premierul Florin Cițu și o consultare mai larga cu fiecare dintre actorii politici atat din PNL și din colaiție. „Nu cred ca este bine sa se ia decizii la cald, așa cum a fost decizia de azi-noapate…