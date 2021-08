Premierul Florin Citu considera ca declaratia presedintelui Ungariei, Janos Ader, care ar fi comparat anexarea Crimeei de catre Rusia cu Tratatul de la Trianon, trebuie discutata la Bucuresti. Intrebat despre paralela facuta de presedintele Ungariei la Summitul de lansare a Platformei Internationale Crimeea, Citu a spus: "Aceste lucruri le discutam aici, la Bucuresti". Pe de alta parte, Citu a explicat ca a sustinut la summit drepturile minoritatii romane din Ucraina. "Am fost la un summit, care are niste reguli foarte clare, in care am sustinut, si aici ma surprinde ca nu intereseaza pe foarte…