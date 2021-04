Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, luni seara, in legatura cu expulzarea unui oficial rus din tara noastra, acuzat de spionaj, ca decizia nu are nicio legatura cu ceea ce se intampla in alte tari care au luat hotarari similare. Florin Citu a fost intrebat, luni seara, la TVR 1 despre expulzarea…

