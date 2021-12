Cîțu, de Ziua Națională: “Eroii noştri sunt medicii, antreprenorii, dar mai ales fiecare român care muncește zilnic” Președinte al Senatului și președinte al PNL, Florin Cițu, a transmis, pe contul de Facebook al partidului, un mesaj scurt, dar cu cel puțin o greșeala gramaticala. Citu afirma ca, la 1 Decembrie, sarbatorim istoria, eroii neamului, mostenirea si libertatea noastra, iar “azi, eroii nostri sunt medicii, antreprenorii, dar mai ales fiecare roman care munceste […] The post Cițu, de Ziua Naționala: “Eroii nostri sunt medicii, antreprenorii, dar mai ales fiecare roman care muncește zilnic” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copreședintele AUR, George Simion, i-a intrebat pe parlamentarii prezenți la ședința plenului pentru votul de investitura al noului Guvern, unde este președintele PNL și al Senatului, absent de la discursuri. „Nu l-am vazut pe domnul Florin Cițu. Unde se ascunde? Ii este frica? Unde este micuțu’? Este…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul interimar Florin Cițu, ales marți președinte al Senatului, nu participa la ședința solemna a Parlamentului, organizata cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Saptamana trecuta, pe 17 noiembrie, Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului…

- Florin Cițu a fost votat, marți, președinte al Senatului, dupa revocarea din funcție a Ancai Dragu. Alegerea lui Cițu a fost validata cu 82 de voturi “pentru”. Raluca Dan The post Florin Cițu este noul președinte al Senatului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a anuntat, marti, ca PNL, PSD si UDMR au depus o solicitare de revocare din functie a presedintelui Senatului, Anca Dragu. In locul sau ar urma sa fie instalat Florin Cițu. Alina Gorghiu a declarat, la Senat, ca solicitarea de revocare se va supune votului secret, cu cartele,…

- Liderul PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a cerut, luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Florin Cițu de la conducerea PNL. Motreanu, liderul liberal cu cele mai multe voturi la ultimele alegeri, susține ca Florin Cițu nu mai are niciun fel de autoritate morala in PNL. “Votul cerut…

- Aparent mai confuza decat colega Raluca Turcan, penelista Violeta Vijulie, din echipa caștigatoare, nu demult numita in functia de presedinte cu rang de secretar de stat al ANFP de Florin Citu, a facut-o de oaie pe Facebook, joi, cand, probabil cu gandul la DNA, l-a felicitat pe Mihai Morar intr-o postare…

- Aparent mai confuza decat colega Raluca Turcan, penelista Violeta Vijulie, din echipa caștigatoare, nu demult numita in functia de presedinte cu rang de secretar de stat, al ANFP de Florin Citu, a facut-o de oaie pe Facebook, joi, cand, cu gandul la Buzdugan, l-a felicitat pe Mihai Morar intr-o postare…

- Dacian Cioloș, noul președinte al USR PLUS, a declarat, dupa rezultatul votului, ca nu va accepta revenirea in coaliția de guvernare cu Florin Cițu premier. ”Știți poziția USR-PLUS pana acum, nu cred ca aceasta poziție se va schimba. Putem intra intr-o coaliție cu PNL și UDMR, dar nu cu Florin Cițu…