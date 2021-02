Cîțu: De săptămâna viitoare începe imunizarea cu vaccinul AstraZeneca De pe 10 februarie, adica de saptamana viitoare, va incepe vaccinarea cu cel produs de AstraZeneca, ultimul vaccin aprobat de Uniunea Europeana, dar destinat doar persoanelor intre 18 și 55 de ani. Prim-ministrul Florin Cițu a declarat ca, luna aceasta, Romania va primi 600.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 AstraZeneca. De maine, 7 februarie 2020, vor fi distribuite 81.000 de vaccinuri produse de AstraZeneca. „Cateva informatii despre AstraZeneca care vine in Romania si in luna februarie ar trebui sa avem cel putin 600.000 de doze. Incepem programarea din 10 februarie, pentru AstraZeneca, persoane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

