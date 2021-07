Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca e la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, unele care vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber, dar nu vom renunta deocamdata la purtarea mastii de protectie in spatii inchise. „Relaxari, nu restrictii. Nu scapam de masca la interior,…

- Nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise, a anuntat Citu, marti, 20 iulie. Premierul Florin Citu a anuntat marti ca de la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, dar nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise.Intrebat inainte de sedinta coalitiei…

- Premierul Florin Citu a anuntat marti ca de la 1 august vor fi noi relaxari legate de pandemie, care vizeaza in special evenimentele care au loc in aer liber, dar nu se va renunta la purtarea mastii de protectie in spatii inchise. Intrebat inainte de sedinta coalitiei de guvernare daca vor exista noi…

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca nu au existat discutii despre remanierea unor ministri si a subliniat ca in cazul unor posibile remanieri va respecta Constitutia. "Eu nu am discutat despre remanieri. Eu v-am spus ca de fiecare data voi respecta Constitutia Romaniei. (...) Evaluarea se face…

- Tarile de Jos au anuntat ca lockdown-ul anti-coronavirus impus in tara a luat sfarsit, relateaza sambata DPA, conform Agerpres. Avand in vedere scaderea rapida a cifrelor infectiei, aproape toate sectoarele ar putea fi redeschise incepand cu 5 iunie – desi inca trebuie clarificate conditiile, a declarat…

- Mai mulți participanți la ziua de naștere a președintelui Camerei Deputaților, Ludovic Orban, au fost filmați fara masca, deși aceasta este obligatorie in spațiile inchise. Petrecerea a avut loc in Salonul Spaniol din Parlament. Premierul Florin Cițu, care nu a fost prezent, a spus ca nu a vazut imaginile…

- Premierul Florin Cițu a scris, sambata, pe Facebook, in prima zi fara masca in spații deschise, ca a fost deja la o plibare și a fost „wow”. De asemenea, premierul a transmis ca pe 1 iunie urmeaza o noua serie de relaxari a masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului. „Cum este pentru voi prima…

- Premierul Florin Citu a anuntat dupa sedinta de Guvern, ca au fost adoptate masurile de relaxare care se aplica din 15 mai, fiind modificata Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta. Masurile de relaxare intra in vigoare de pe data de 15 mai 2021, adica dupa miezul nopții. Astfel, Se…