- Romania trebuie sa plateasca in acest an aproape 50 de miliarde de lei datorii facute de PSD in perioada cand economia globala era pe crestere, a scris pe Facebook ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. Potrivit acestuia, peste cateva zile trebuie achitata o suma de 10 miliarde de lei in contul…

- Romania a intrat in Top 5 al țarilor cu economii emergente care au imprumutat cele mai mari sume de pe piața internaționala, inaintea țarii noastre fiind doar Emiratele Arabe Unite, Mexic, Arabia Saudita și Indonezia, noteaza Profit.ro.Potrivit calculelor realizate de Profit.ro, in cazul Romaniei, imprumuturile…

- Valoarea investitiilor inregistrate in Romania in primele noua luni ale anului este de 30 de miliarde de lei, fiind singura tara din Uniunea Europeana (UE) in care investitiile au avut o contributie pozitiva la dinamica PIB in primul semestru din 2020, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Finantelor…

- Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget sunt mai mari decat in aceeasi luna a anului trecut, scrie ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pe pagina sa de Facebook. "Vesti foarte bune din economia reala! Septembrie este a doua luna consecutiva in care veniturile la buget…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, la finalul sedintei de Guvern, ca datoria publica a Romaniei va fluctua, dar ca suntem departe de baremul de 60% impus pentru a intra in zona Euro.”Romania trebuie sa respecte o datorie de publica de 60% pentru a intra in zona euro. Suntem…

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru. In prima jumatate a anului, PIB-ul s-a contractat cu 4,7% Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Economia Romaniei a scazut cu 12,3% in trimestrul al doilea, fața de primul trimestru, cea mai mare contracție din 1997 Economia Romaniei a consemnat un declin de 12,3% in trimestrul doi al acestui an comparativ cu primul trimestru, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica.…

- Deficitul bugetar este estimat sa creasca in acest an de la 6,7% din PIB, la 8,6% din PIB, cinci puncte procentuale fiind legate direct de perioada de criza prin care trece Romania astazi, a anuntat, joi, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Deficitul bugetar este…