- Citu: Economia trece printr-o perioada dificila in T2, cifrele din mai și iunie sunt normale pentru o perioada de criza. Revenirea in T3 este aproape o certitudine Economia trece "printr-o perioada dificila” in trimestrul al doilea al acestui an, dar revenirea in trimestrul III este aproape…

- Citu: Vom reveni cat mai curand la perspectiva “stabil” la toate agentiile de rating. In perioada urmatoare, toata lumea va fi atenta la masurile luate de Executiv Vom reveni la perspectiva "stabil'' cat mai curand, iar tot ceea ce vom face in perioada urmatoare va duce la revenirea…

- In Romania se discuta intens despre majorarea alocatiilor si a pensiilor in contexul in care tara trece prin cea mai dificila perioada economica din ultima suta de ani, dar nimeni nu discuta despre o eventuala dublare sau triplare a investitiilor, afirma ministrul Finantelor Publice, Florin Citu,…

- Florin Cițu a anunțat ca Guvernul nu va respecta legea pensiilor, in ciuda sumelor record imprumutate in acest an. Ministrul de Finanțe a precizat ca punctul de pensie va crește cu doar 10%, nu cu 40%, așa cum scrie in lege. Ministrul a fost pus la punct de șeful sau de guvern și de partid, Ludovic…

- Guvernul a adoptat miercuri o ordonanta prin care ambiguitatea criteriului Covid a fost eliminata din programul IMM Invest, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern, potrivit Agerpres.

- Citu: “Romania este, poate, singura tara din UE care va avea crestere economica in primul trimestru. Vom avea cifrele in cateva zile” Romania ar putea fi singura tara din Uniunea Europeana care va avea crestere economica in primul trimestru, a anuntat, luni, ministrul Finantelor Publice,…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor Publice, a afirmat marți ca Romania iși va reveni rapid din aceasta criza economica, iar Guvernul se concentreaza pe investițiile in infrastrucutra și pe garantarea investițiilor private cu valoare adaugata mare. ”Vom susține acele sectoare din economie cu valoare adugata…

- Guvernul nu ia in considerare in acest moment o restructurare a aparatului public, iar dupa rezolvarea crizei de sanatate este timp pentru reforme in domeniul public, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "In acest moment nu exista aceasta discutie. In acest moment toate armele…