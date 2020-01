Stiri pe aceeasi tema

- "Daca ar exista corectitudine si transparenta, domnul ministru al Finantelor ar trebui sa vina si sa spuna ce plati a facut domnia sa in noiembrie si decembrie? Faptul ca nu vrea sa mearga in Parlament si sa vina cu toate cheltuielile care sa justifice imprumuturile extraordinar de mari pe care le-a…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat luni ca "se va tine" in acest an de tinta de deficit de 3,6% din PIB si accepta provocarea Consiliului Fiscal (CF), care avertiza ca deficitul bugetar pentru anul 2020 va fi cuprins intre 4,6% si 4,8% din PIB. "Accept provocarea Consiliul…

- Romania va avea probleme cu investitorii straini daca va fi aprobat proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a datoriei publice, a declarat, sambata, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Proiectul ca Parlamentul sa intervina direct in modul de administrare a…

- Guvernul asteapta de la mediul de afaceri din Romania sa faca profit, iar profitul sa ramana in Romania si sa fie reinvestit aici, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu, in cadrul unei intrevederi cu membrii asociatiei patronale Concordia. "Sa faca profit si sa il reinvesteasca,…

- El a declarat, la finalul unei intrevederi cu membrii Asociatiei Municipiilor din Romania, ca este multumit de ministrul Finantelor, sustinand ca motiunea a fost "o miscare politicianista ieftina". "Voturile lor nu sunt altceva decat sa ii ridice un soclu domnului ministru al Finantelor, iar in ceea…

- Practica de a ascunde sub pres gunoiul, de a arunca facturile in viitor, se opreste in acest moment, iar prin rectificarea aprobata joi a trebuit sa suplimentam partea de cheltuieli, pentru ca altfel companiile din sectorul privat, cetatenii, pensionarii nu si-ar fi primit banii pe care ii meritau,…

- ​Surse din Ministerul Finanțelor Publice confirma ceea ce crede Florin Cîțu cu privire la deficitul bugetar. Acesta va depași 3% din PIB, mai ales ca s-au facut recent plați catre PNDL și, fiind final de an, de undeva trebuie sa se finanțeze deficitul, astfel ca e nevoie de mai multe împrumuturi.Eugen…