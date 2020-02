Stiri pe aceeasi tema

- Nu se va schimba nimic din punct de vedere al fiscalitatii, indiferent de ce se intampla astazi, iar in buget sunt prinsi atat banii pentru plata salariilor cat si banii pentru plata pensiilor in fiecare luna pana la sfarsitul anului, scrie ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina…

- Parlamentul se reuneste in sedinta comuna, luni, de la ora 16,00, pentru investirea noului Guvern Orban.Potrivit regulamentului comun al Camerei Deputatilor si Senatului, pentru ca sedinta in care se va vota investirea Guvernului Orban II sa se poata desfasura, este nevoie de prezenta in sala a cel…

- PSD a publicat sambata, pe pagina de Facebook a formatiunii, o lista de masuri luate de ministrul Finantelor, Florin Citu, masuri care in opinia social-democratilor au dus la devalorizarea leului in raport cu euro la un nivel record.„Cand ministrul liberal al #finanțelor... ↘️ este…

- Adrian Dobre (Pro Romania): "Exista o firma care este interesata sa tipareasca voucherele. Probabil ca vor fi comisioane grase". „Legea (alocațiilor n.r.) a fost amanata pentru ca legea a venit fara surse de finanțare. A trecut prin Parlament, a fost un amendament aruncat in ultimul moment,…

- Indiferent ce solutii da CCR in ceea ce priveste pozitia lui Teodor Melescanu in fruntea Senatului, indiferent de cine va reusi sa obtina o functie vacanta, ceea ce ramane esential este clarificarea programelor de guvernare. Ce fel de stat vrea Romania? Unul de stanga, asa cum s-a profilat de-a lungul…

- Ieșire surpriza din PRO Romania. Deputatul Adrian Pau il lauda pe ministrul de Finanțe, Florin Cițu."In timpul audierii ministrului Finanțelor, Florin Cițu, in comisia de Buget Finanțe din cadrul Camerei Deputaților, i-am solicitat acestuia ca, in calitate de viitor ministru, sa ia cateva…

- Ministrul liberal de Finante, Florin Citu, a comentat, luni dimineata, faptul ca Senatul va dezbate motiunea simpla a PSD indreptata impotriva sa. Florin Citu a declarat la RFI Romania ca va merge in Parlament cu documente, care vor demonstra ca cifrele din ultimii trei ani au fost ascunse.…