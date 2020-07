Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a imprumutat din nou de pe piețele internaționale, cu 3,3 mld. dolari. Citu: ”Am iesit mult mai ieftin decat intr-o perioada de boom economic” Romania s-a imprumutat marti de pe pietele internationale cu 3,3 miliarde de dolari la dobanzi mai bune decat intr-o perioada de boom economic…

- Criza economica actuala este mai grava decat Marele Crah din 1929, a declarat, vineri seara, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, referindu-se la cele doua crize cu care se confrunta Romania in prezent.

- Citu: Economia trece printr-o perioada dificila in T2, cifrele din mai și iunie sunt normale pentru o perioada de criza. Revenirea in T3 este aproape o certitudine Economia trece "printr-o perioada dificila” in trimestrul al doilea al acestui an, dar revenirea in trimestrul III este aproape…

- Cițu, despre imprumutul de 3,3 mld. euro de pe piețele externe: “Finantarea unui deficit de aproape 7% din PIB, fara ajutorul vreunei institutii internationale, este o premiera pentru Romania” Interesul pentru Romania pe piețele internaționale a fost de aproape 14 miliarde de euro, din care…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a declarat, la sfarșitul saptamanii trecute, ca programul de relansare economica va fi prezentat public de Guvern pe data de 1 Iunie si va include masuri clare pentru facilitarea pastrarii in tara a lucratorilor reveniti recent in Romania. ”Programul de relansare,…

- Incasarile bugetare in luna mai nu vor arata foarte bine, astfel ca politicile fiscala si monetara trebuie relaxate si mai mult, pentru ca incasarile din iunie sa fie foarte bune, a declarat, vineri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la Digi 24. "In luna aprilie, in plina criza suprapusa, si…