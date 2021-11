Cîțu: Criza de oxigen din spitale, rezolvată cu oxigen industrial Unitațile medicale cu paturi vor primi oxigen industrial, pentru a putea suplini eventuala lipsa a oxigenului medical, a anunțat primul ministru Florin Cițu. Decizia a fost luata joi, in urma unei intalniri de lucru cu reprezentanții producatorilor de oxigen medical (foto). „Am identificat cateva soluții pentru a rezolva criza de oxigen din spitale. In urma discuțiilor cu producatorii de oxigen și cu reprezentanții DSU (Departamentul pentru Situatii de Urgenta), am stabilit ca cea mai buna masura este posibilitatea de a se folosi oxigenul industrial la pacienții COVID”, a transmis Cițu. Acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

