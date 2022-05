Stiri pe aceeasi tema

"Era complicat cu USR. Si eu, si USR am invatat cateva lucruri. Cred ca a doua oara o s-o facem mai bine amandoi. Daca nu incerci si nu gresesti si nu ai putea sa o iei din nou de la capat... Romanii au aratat, prin votul din 2020, ca doresc dreapta la putere. Acum e clar ca maturitatea politica poate…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a declarat, joi, ca proiectul legii offshore, care urmeaza sa fie depus in Parlament, va fi adoptat in procedura de urgenta, pentru ca este un act normativ necesar, agreat in coalitia de guvernare. „Va fi in procedura de urgenta. Proiectul este agreat in coalitie.…

- Presedintele Senatului, Florin Citu a afirmat, miercuri, dupa o discutie cu reprezentantii producatorilor si a retailerilor, ca a vrut sa inteleaga cum va impacta propunerea de plafonare a preturilor.