Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a revizuit semnificativ prognoza de crestere economica pentru Romania in acest, la 7,4%. Aceasta estimare este cu 2,3 procente mai mare fata de prognoza din primavara si plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, urmata de Irlanda, cu 7,2%. Totodata, estimarile Comisiei Europene…

- „Am promis, am facut! Comisia Europeana estimeaza o crestere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania. CEA MAI MARE crestere economica din UE! Sectorul privat a raspuns pozitiv la masurile implementate pana acum si are incredere ca ne vom tine de TOATE reformele anuntate”, a scris Florin Citu miercuri…

- „Am promis, am facut!Comisia Europeana estimeaza o creștere economica de 7.4% in 2021 pentru Romania.CEA MAI MARE creștere economica din UE!Sectorul privat a raspuns pozitiv la masurile implementate pana acum și are incredere ca ne vom ține de TOATE reformele anunțate. #RomaniiTrebuieSaStie”

- Premierul Florin Cițu anunța pe pagina sa de Facebook o creștere economica de 7,4 la suta pentru Romania estimata de Comisia Europeana. Totodata, șeful Executivului susține ca este vorba despre cea mai mare creștere economica din Uniunea Europeana. „Am promis, am facut! Comisia Europeana…

- ”Raportul MCV publicat astazi este unul pozitiv pentru Romania. Comisia Europeana apreciaza faptul ca in 2021 s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste toate recomandarile ramase din cadrul MCV. Marea batalie pentru o justitie independenta este, de fapt, batalia pentru normalitatea unei societati…

- ​România este în procedura de deficit excesiv. În acest sens, Comisia Europeana a publicat un document cu privire la situația economica, facând referire la deficitul bugetar și masurile de sprijin ca raspuns la COVID luate de România. Potrivit acesteia, costul s-a ridicat…

- „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani!FMI estimeaza o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala).FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare creștere economica din UE.Rezultatul reformelor implementate…

- “Am promis, am facut. Economia Romaniei a crescut cu 2.8% in primul trimestru din 2021. Felicitari romani! Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani scris”, marti, pe Facebook, premierul Florin Citu. Acesta a adaugat…