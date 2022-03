Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a transmis, marti, la Buzau, ca Legea offshore este primul punct pe ordinea de zi a sedintei Coalitiei de miercuri, urmand a fi prezentate cateva clarificari de catre ministrul Energiei. ”Suntem foarte, foarte aproape de Legea offshore”, a transmis Citu, potrivit news.ro.…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Radu Oprea a declarat, marti, in emisiunea Talk News de la Profit TV, despre legea offshore, ca inca nu e gata, desi in martie anul trecut ministrul Virgil Popescu spunea sa avem putintica rabdare. Social-democratul a comentat si afirmatiile liderului PNL Florin…

- ”In plina criza energetica si cu un razboi in plina desfasurare la granitele Romaniei, PSD continua seria numirilor controversate la varful Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei. Dupa ce Alexandru Stanescu, fratele pesedistului Paul Stanescu, si-a anuntat ieri demisia din functia…

- Presedintele PNL, Forin Citu, a declarat, luni, ca nu are emotii in privinta motiunii simple depuse de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. "Nu am emotii in ceea ce priveste motiunea de astazi", a afirmat Citu, inaintea sedintei conducerii PNL.Intrebat daca este multumit…

- In plina criza a gazelor, legea offshore este prinsa la mijloc intre PSD și PNL. Liberalii țin ca legea sa intre cat mai repede in plen și sa fie adoptata. Legea offshore buna pentru investiția din Marea Neagra „Fara o lege offshore nu pot sa faca planul de investiții, nici macar nu putem sa discutam…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat ca fara o lege offshore nu pot incepe investitiile privind explorarea de gaze in Marea Neagra, mentionand ca acest proiect ar putea ajuta Romania sa aiba o „securitate energetica”, din 2026, scrie News.ro . „Fara o lege offshore, nu pot sa inceapa explorarea…

- ”A fost sedinta de Guvern, in sedinta de Guvern exista un act normativ care o procedura, avize, au venit avizele si a fost aprobat. Daca exista alte variante si alte solutii legislative, ele pot fi discutate in Parlamentul Romaniei, pentru orice Ordonanta”, a spus Florin Citu, la sediul partidului,…

- Radu Oprea a declarat ca ”subiectul zilei de ieri a fost cel legat de Ordonanta privind pretul la energie si gaze, daca poate fi aplicata si pentru luna ianuarie sau nu”. ”Opinia specialistilor din PSD, atat cei din energie cat si juristii, era ca putea fi aplicata inclusiv pentru luna ianuarie, daca…