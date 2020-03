Stiri pe aceeasi tema

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban, la Romania TV Cum l-a convins Klaus Iohannis sa se retraga. Presedintele Klaus Iohannis a nominalizat un premier in interiorul PNL. Mi-am depus mandatul. Decizia CCR era neclara. Pentru ca PSD a boicotat procedura de investire. Am considerat mai…

- Nu se va schimba nimic din punct de vedere al fiscalitatii, indiferent de ce se intampla astazi, iar in buget sunt prinsi atat banii pentru plata salariilor cat si banii pentru plata pensiilor in fiecare luna pana la sfarsitul anului, scrie ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu, pe pagina…

- Cițu: Romania va intra in procedura de deficit excesiv cel mai devreme in luna martie. Cum va gestiona Guvernul cel mai mare deficit din ultimii 9 ani Romania va intra in procedura de deficit excesiv, acest lucru nu poate fi evitat si cel mai devreme se poate intampla in martie, a declarat, luni seara,…

- Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este aproape de zero, pentru ca am construit un buget conservator, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu."Riscul ca Romania sa sufere de pe urma unei crize globale este foarte foarte mic, aproape de zero. Am construit un…

- Deficitul nu va depasi in acest an 3,6% din PIB si taxele nu vor fi majorate, indiferent de situatie, a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Indiferent de situatie, in anul acesta deficitul nu va depasi 3,6% din PIB si nu crestem taxele. Constrangerile…

