- ”Referitor la remarcile despre FMI, recesiune, dobanzi, inflatie, as vrea sa va aduc minte ca nu am pomenit niciodata FMI sau recesiune. Orice economist care lucreaza in piata financiara stie foarte bine ca atunci cand un ministru mentioneaza FMI sau recesiune, asta inseamna ca deja s-a discutat in…

- Florin Cițu, președintele PNL, i-a raspuns, joi, actualului ministru de finanțe, Adrian Caciu, care a vorbit despre FMI și recesiune. "Aș vrea sa va aduc aminte ca nu am pomenti de FMI și recesiune. Cand un ministru menționeaza despre aceste instituții, inseamna ca s-a discutat. Este un semnal…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, l-a ironizat pe Florin Cițu dupa ce președintele PNL și-a exprimat ingrijorarea privind creșterea dobanzilor. „Nu am venit la guvernare intr-o exuberanta ca de acum incolo va fi paradis, poate ceilalti care au fost la guvernare v-au spus ca este fantastic”, i-a transmis…

- Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca nu a discutat cu ministrul Finanțelor despre bugetul pe anul 2022. „Nu am discutat cu ministurul Finanțelor. Nu la coaliție se face bugetul. Pe noi ne intereseaza sa nu fie depașiți indicatorii. Depinde de premier, de ministru. Ne intereseaza sa fie…

- Președintele PNL Florin Cițu, fost ministru al Finanțelor Publice și premier al precedentului guvern, susține ca situația colectarii este buna daca ținem cont de ce a trebuit sa se repare și sa se reconstruiasca dupa guvernarea PSD. El ii raspunde astfel actualului ministru al Finanțelor, Adrian…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat referitor la afirmatiile presedintelui PNL Florin Citu, potrivit carora PNRR nu poate fi negociat sau schimbat, ca „inseamna ca cei de la Comisia Europeana gresesc si domnul Citu are dreptate”. Liderul liberal a mai afirmat ca in programul de…

- “E predare-primire. E perfect corect ce a spus domnul Caciu. Nu e un avertisment catre Florin Citu, nu e o… Vrem o Romanie normala, sau vrem sa facem balet, sa-i mintim pe romani? E corect ce a spus ministrul (Finantelor Publice – n.r.): am venit, am preluat, intotdeauna dupa alt mandat se face audit,…

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…