Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Florin Citu efectueaza sambata o vizita de lucru in judetul Vrancea, ocazie cu care va participa la o dezbatere organizata de Consiliul Judetean cu reprezentantii structurilor asociative ale unitatilor administrativ-teritoriale privind bugetul pentru acest an. In cadrul dezbaterii vor…

- UPDATE – Planul National de Redresare si Rezilienta este in elaborare, fiind la nivel de draft, a declarat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a precizat ca, in actuala forma, pentru Educatie sunt alocate fonduri reprezentand 9% din bugetul PNRR, iar pentru Sanatate aproape 3 miliarde de euro.…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat intenția de a lansa un nou program de dezvoltare locala. El susține ca investițiile vor ramane prioritare și anul viitor, chiar daca deficitul bugetar va trebui redus considerabil. Mesajul le-a fost transmis direct primarilor, in cadrul unei dezbateri despre…

- Peste 10% din bugetul de aproape 30 de miliarde de euro alocat Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ar trebui sa se indrepte catre educatie, in conditiile in care sistemul de invatamant din Romania este subfinantat cronic si s-a lovit de un dezinteres din partea tuturor guvernelor care…

- Centrul Cyber de la Bucuresti ar putea deveni functional pana la jumatatea acestui an, iar Romania va trebui sa aloce o treime din bugetul dedicat digitalizarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru acest proiect, a declarat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Cercetarii,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca sunt șanse mari ca profesorii sa primeasca bani in plus la salariu. Mai exact, ministrul spune ca exista posibilitatea introducerii unei „componente salariale de motivare, in funcție de performanța, prin Programul Național de Redresare și…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a afirmat, miercuri, ca partidele care urmeaza sa faca parte din coalitia de guvernare trebuie sa discute "serios" despre programul pe care il propun si finantarea masurilor prevazute, subliniind ca "saga cu impartirea de functii" este necesar sa fie incheiata…