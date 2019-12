Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt mai multe proiecte in Parlament. Si eu am un proiect care vizeaza tot ce inseamna eliminarea pensiilor speciale, care nu include aparatul militar sau pe cei care au primit decizia Curtii Constitutionale. Sunt mai multe proiecte, cum sunt cele despre impozitare. Vom vedea ce iese din Parlamentul…

- "Luni, 9 decembrie, veti asista la o premiera. O sa fie pentru prima oara, in ultimii trei ani, cand un ministru al finantelor le spune adevarul romanilor despre finante/buget/economie in Parlamentul Romaniei. Va astept sa urmariti dezbaterile la motiunea simpla depusa de PSD impotriva mea. Luni,…

- Noul ministru al Finantelor, Florin Citu, vrea sa fie eliminate pensiile speciale, in afara de cele pentru militari, dar doreste ca acest lucru sa se intample in Parlament, prin proiect de lege.

- Rectificarea bugetara va lua in calcul un deficit de 4%. Cum va fi construit bugetul pe 2020 Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat joi seara ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetară pentru 2019 va fi…

- Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi facuta in ultima saptamana din luna noiembrie pe un deficit de 4%, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Rectificarea bugetara pentru 2019 va fi in jur de 26 noiembrie, 27 noiembrie, deci in saptamana de pana in 30 noiembrie, in…

- Veniturile totale estimate de Guvernul PSD pentru primele 9 luni din 2019 sunt de 249 miliarde lei, iar executia arata 228 miliarde lei, ceea ce inseamna o "gaura" de aproximativ 21 miliarde lei, a scris, marti seara, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Guvernul PSD a 'estimat'…

- Noul ministru al Finanțelor, Florin Cîțu, susține, într-o postare pe Facebook , ca Guvernul a început sa faca ceea ce PSD nu a vrut în cei trei ani de guvernare în ceea ce privește recuperarea tezaurului din Rusia."PSD nu a vrut! O facem noi! Trei ani de zile…

- „Guvernul susține impozitarea pensiilor speciale. Pensii care, spune premierul Viorica Dancila, nu trebuie sa insemne privilegii speciale! E o masura justa, care va fi aplicata in acelasi timp cu majorarea drepturilor pensionarilor. Nu sunt afectate pensiile bazate pe contributivitate din…