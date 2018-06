Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Florin Citu, a anuntat, luni, pe Facebook, ca oficialii Comisiei Europene si ai Bancii Centrale Europene ar fi cerut modificarea statutului Bancii Nationale a Romaniei astfel incat sa fie intarita politica monetara fata de interventia politicului.

- Comisia Europeana informeaza, prin intermediul unui document trimis Consiliului European, ca Guvernul de la Bucuresti are, intr-adevar, de gand sa anuleze 10 ani de reforma a sistemului de pensii, renuntand la caracterul obligatoriu al contributiilor la Pilonul II. In raportul intocmit de…

- Senatorul PNL Florin Citu a publicat un document exploziv, atribuit Comisiei Europene, in care se arata ca Guvernul ar fi informat Comisia Europeana inca din aprilie despre intentia de desfiintare a Pilonului II de pensii.

- Senatorul PNL Florin Citu a publicat un document atribuit Comisiei Europene, in care se arata ca Guvernul ar fi informat Comisia Europeana inca de la inceputul lunii aprilie despre intentia de desfiintare a Pilonului II de pensii.

- Senatorul PNL Florin Cițu spune ca Guvernul a informat deja Comisia Europeana de intenția de a face opțional Pilonul II de pensii, in contextul unei discuții despre creșterea deficitului structural. “În perioada 10-11 Aprilie au fost discuții cu reprezentanții CE despre faptul…

- In ciuda tuturor dezmintirilor prin care Executivul incearca sa linisteasca apele, dand asigurari ca nu vor suspenda contributiile la Pilonul 2 de pensii, se pare ca vor face acest lucru, dovada stand o informare trimisa Comisiei Europene, scrie Florin Citu.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca avertismentul Comisiei Europene, care arata ca deficitul bugetar al Romaniei va sari de 3% este luat in calcul, insa a precizat ca din cifrele venite de la Guvern se arata ca și in 2018 Romania se va menține la sub 3%.”Eu nu vreau sa intru in…

- Romania nu mai poate evita o criza economica de proportii. Senatorul PNL Florin Citu sustine ca țara noastra, sub guvernarea PSD, se indreapta rapid spre o economie cu dobanzi mari, depreciere, inflatie. ”Acesta este singurul rezultat al populismului si incompetentei, oricand si oriunde”, mai spune…