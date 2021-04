Cîţu: Coaliţia merge mai departe; a fost făcut un pas important pentru o guvernare mai eficientă Coalitia merge mai departe si urmare a discutiilor purtate vreme de doua zile a fost facut un pas important pentru o guvernare mult mai eficienta si o coerenta a deciziilor politice in coalitie, a declarat marti seara premierul Florin Citu. "Asa dupa cum am spus, coalitia merge mai departe. Astazi a fost facut un pas important pentru a avea o guvernare mult mai eficienta si o coerenta a deciziilor politice in coalitie. Sunt foarte bucuros ca ne asumam in aceasta coalitie ca obiectiv principal campania de vaccinare. Este important sa avem o campanie de vaccinare de succes si sunt sigur ca vom avea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

