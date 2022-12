Stiri pe aceeasi tema

- Citu a amintit, marti, intr-o postare pe Facebook, ca in 2021 a aprobat ordonanta 25 care excludea firmele din China din toate contractele cu statul roman, aratand ca Romania este singura tara din UE care a luat aceasta decizie, desi in prezent tot mai multe tari, cel mai recent Marea Britanie, ”decid…

- Fostul lider PNL, Florin Cițu, a declarat ca BNR și Ministerul Finanțelor au luat decizii care au dus la creșterea deficitului bugetar. ”Ce se va intampla cu rata inflatiei psd-ista in perioada urmatoare? Va creste peste 16,3%, cea mai recenta estimare a BNR pentru final de an. La inceputul anului am…

- „Ce nu spune Marcel Ciolacu in interviurile platite din bani publici. Datele arata clar ca romanii o duc mai bine fara PSD. Dobanzile romanilor erau mai mici in guvernarea liberala din 2020 fata de guvernarea psd-ista din 2018-2019 si mai mici in guvernarea liberala din 2021 fata de guvernarea psd-ista…

- „Romania a stocat in depozitele nationale o cantitate-record de gaz: peste 3 miliarde metri cubi, reprezentand 97,75% din totalul capacitatii de inmagazinare. Pragul de 80% (solicitat de Comisia Europeana) a fost depasit de la mijlocul lunii septembrie, iar faptul ca ne apropiem deja de capacitatea…

- ”PSD isi bate joc de banii romanilor. Ii suprataxeaza pe romani si capitalul romanesc pentru a transfera bani in conturile institutiilor financiare. PSD a platit 21 de miliarde lei in primele 9 luni din 2022 DOAR pe dobanzi. Niciodata in istorie nu a mai fost asa risipa din bani publici DOAR pe dobanzi,…

- ”Aproape 193 de miliarde! Cu atat a crescut datoria publica din noiembrie 2019 si pana in noiembrie 2021, de la 364,9 mld lei la 557,8 mld lei. Cu atat au indatorat tara Orban, Citu si Barna! In doar 2 ani de zile, de la 36,9% din PIB la 49% din PIB”, a scris, joi seara, pe Facebook, Marcel Ciolacu.…

- Acestea acopera mai multe reforme care contribuie la tranzitia digitala, precum si reforme in domeniile mobilitatii sustenabile, decarbonizarii, auditului si controlului, educatiei si sanatatii, precum si etapele preliminare ale reformei fiscale si ale reformei pensiilor, precizeaza CE. Sunt incluse,…

- Bancile au terminat redactarea contractului final de credit si sunt in proces de semnare a documentatiei, aceasta fiind una dintre ultimele etape in transferarea fondurilor catre Musk. Twitter si avocatii lui Musk nu au fost imediat disponibili pentru comentarii. Musk s-a angajat sa furnizeze 46,5 miliarde…