Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu anunța, sambata, ca la Maratonul Vacinarii din Capitala s-au vaccinat, in 24 de ore, 7.165 de persoane: „Adica 5 persoane vaccinate pe minut”, anunța Mediafax. Premierul Florin Cițu scrie, pe Facebook, ca 7.165 de persoane s-au vaccinat la Maratonul Vaccinarii din Capitala,…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, sambata, pe Facebook, ca la Maratonul Vacinarii din Capitala s-au vaccinat, in ultimele 24 de ore, 7.165 de persoane: „Adica 5 persoane vaccinate pe minut! O veste foarte...

- Medicul Mihai Craiu, coordonatorul centrului de vaccinare de la Sala Palatului, a declarat, sambata, la Digi24, ca in cursul noptii, in fiecare minut au fost cate 3-4-5 persoane care au venit sa se vaccineze. El a povestit ca au fost situatii in care romani din strainatate au venit sa isi imunizeze…

- Medicul Mihai Craiu, coordonatorul centrului de vaccinare de la Sala Palatului, a declarat, sambata, la Digi24, ca in cursul nopții, in fiecare minut au fost cate 3-4-5 persoane care au venit sa se vaccineze. El a povestit ca au fost situații in care romani din strainatate au venit sa iși imunizeze…

- Cițu amintește in mesajul postat pe Facebook și ca, de vineri, a inceput maratonul vaccinarii in București. La ora 18:00, premierul va fi prezent la Sala Palatului. ”Astazi, depasim 3,5 milioane persoane vaccinate in Romania, cu o doza sau doua. Si tot astazi, la ora 16,00, incepe Maratonul vaccinarii…

- Șeful executivului, Florin Citu, a anunțat ca numarul de persoane din tara noastra vaccinate anti-COVID cu o doza sau doua va depasi astazi 3,5 milioane. "V-am spus, daca aș putea, m-aș mai vaccina o data", a scris prim-ministrul pe Facebook.

- Este haos la centrele de vaccinare drive-thru din Capitala. Se face un vaccin in fiecare minut, iar numarul bucureștenilor care așteapta crește continuu. Premierul Florin Cițu a anunțat și el pe Facebook ca oricine se poate prezenta la aceste centre de vaccinare și totodata a ținut sa le mulțumeasc…

- Premierul Florin Citu a transmis, vineri, ca obiectivul sau si al Guvernului pe care il conduce ramane vaccinarea anti-COVID „cat mai rapida” a 10 milioane de romani. Cițu a adaugat ca, odata atins acest prag, autoritatile ar putea decide relaxarea totala a restricțiilor, inclusiv a obligativitații…