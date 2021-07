Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Vizante, directorul CFR Calatori, a explicat prin intermediul unui comunicat de presa reacția pe care a avut-o joi dimineața in legatura cu trenul ramas mai bine de 9 ore blocat in camp. „A fost un moment de lipsa de concentrare pe fondul oboselii acumulate dupa o noapte petrecuta la serviciu”,…

- PSD a scris joi un comentariu critic la postarea in care premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul pe pagina sa de Facebook. „Daca…

- Premierul Florin Cițu ii cere ministrului Transporturilor, Catalin Drula sa il demita pe directorul CFR SA, Ovidiu Vizante, spunand ca „daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era...

- Premierul Florin Cițu da de ințeles, intr-un mesaj pe Facebook, ca directorul CFR, Ovidiu Vizante, care a spus ca nu la el sunt soluțiile pentru trenurile ramase in camp mai bine de 8 ore, ar trebui sa plece acasa.

- Prim-ministrul Florin Citu a afirmat, joi, ca in cazul in care directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum ar fi fost „acasa”. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a postat Citu, joi, pe Facebook. Doua trenuri de marfa s-au ciocnit in noaptea de miercuri spre joi, in triajul…

- „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul Florin Cițu pe pagina sa de Facebook. Reacția este un mesaj catre ministrul Transporturilor, Catalin Drula, (USR PLUS) care nici pana la aceasta ora nu l-a demis din funcție pe directorul CFR Calatori. Mai…

- Premierul Florin Cițu a scris un mesaj, pe Facebook, adresat ministrului Transporturilor, in care ii sugereaza ca directorul CFR, Ovidiu Vizante. ar trebui demis. „Daca directorul CFR ar fi lucrat la Guvern, acum era acasa”, a scris premierul. Mesajul premierului vine dupa reacția nervoasa a directorului…

- Premierul Florin Cițu a declarat, joi, ca nu i se pare normala atitudinea directorului CFR Calatori, Ovidiu Vizante, care a spus ca soluția pentru cele doua trenuri care au stat in camp, la Fetești, noua ore este in alta parte. Premierul Florin Cițu a spus ca a fost informat de ministrul Transporturilor,…