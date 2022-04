Presedintele Senatului, Florin Citu, considera ca o criza economica in Romania poate fi evitata inca, dar ca trebuie asumate „niste masuri”. „Trebuie sa ne asumam niste masuri. Rata inflatiei este mare. Toate estimarile arata ca economia va incetini anul aceasta. Daca e sa comparam cu anul trecut, la inceputul anului estimam o crestere economica de 4% si am terminat anul cu 6%. Anul acesta vad ca lucrurile sunt inversate. Vom vedea. Eu doar am spus ca trebuie sa ne uitam la situatia pe care o avem astazi. Inca poate fi evitata criza. Trebuie sa luam masuri bune. Anul trecut am luat masuri bune…