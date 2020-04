Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a anuntat miercuri ca se lucreaza la un pachet semnificativ de masuri pentru repornirea economiei, care va aparea dupa terminarea starii de urgenta.„Este un pachet semnificativ, la fel de important ca cel pe care l-am facut si in aceasta perioada. Acum vrem…

- Romania obține de la Comisia Europeana un ajutor de 3,3 mld. euro, pentru susținerea IMM-urilor, in perioada crizei generate de pandemie Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor…

- Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), in contextul pandemiei de COVID-19, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.…

- SUSTINERE… Pentru a preintampina si a lua masuri de diminuare a consecintelor economice generate de pandemia COVID-19 asupra intreprinderilor mici si mijlocii, FNGCIMM anunta demararea, in regim de urgenta, a Programului IMM INVEST ROMANIA, aprobat prin OUG nr.110/2017, cu imbunatatirile aduse prin…

- Ministrul Finanțelor: Romania a luat masuri care ajung la 3% din PIB, in contextul epidemiei de COVID-19. Urmeaza și altele Romania a luat masuri pentru sustinerea economiei care ajung deja la 3% din PIB si avem unele dintre cele mai relaxate conditii din Uniunea Europeana pentru a accesa aceste facilitati,…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, face un apel la companiile care nu sunt afectate de pandemia de coronavirus sa plateasca impozitele si taxele, subliniind ca autoritatile se gandesc chiar la un sistem de bonusare pentru cei care platesc la timp. "Este important si fac apel la companiile…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a intrat in procedura de deficit excesiv, mentionand ca guvernarile PSD nu au tinut cont de avertismetele Comisiei Europene. In replica, PSD il acuza pe ministrul liberal ca a facut "cheltuieli bugetare nejustificate". "Culmea tupeului!…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, afirma ca, desi Comisia Europeana vrea ca Romania sa reduca bugetul sub 3% din acest an, acest lucru nu este posibil, iar el va scadea sub acest nivel abia in 2022.