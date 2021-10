Cîțu caută și acum vinovații pentru situația din valul 4 Premierul interimar Florin Cițu a anunțat, vineri, ca, din verificarile facute pana acum, a reieșit ca a fost tergiversata achiziția de Tocilizumab, spitalele au cerut concentratoare de oxigen și nu li s-a raspuns, iar in unele județe ambulanțele au un timp foarte mare de raspuns, ceea ce arata ca valul 4 nu a fost pregatit. “Suntem […] The post Cițu cauta și acum vinovații pentru situația din valul 4 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

