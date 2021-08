Stiri pe aceeasi tema

- Modul in care a fost programata executia bugetara pentru mai multe ministere trebuie revazut, a declarat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu, care a precizat sunt proiecte pentru care s-au alocat fonduri, insa acestea nu au fost cheltuite aproape deloc. El a adaugat ca trebuie facut mai mult, dand…

- „ZERO EURO DIN PNRR IN 2021! PSD a avut dreptate! Romania nu va primi niciun euro din PNRR in acest an! Romania NU se poate baza pentru finantarea deficitului urias pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR! Mai mult, Romania pierde un an pentru contractarea proiectelor! Autostrada Moldovei devine…

- Florin Citu a fost intrebat, marti, despre declaratia lui Alexandru Nazare care reclama un deficit de 13 miliarde de lei: ”Eu nu stau sa comentez declaratiile fostului ministru. Pe de o parte spunea ca situatia era foarte buna si nu trebuia demis, pe de alta spune ca deficitul este mare. Trebuie prima…

- Un raport al Curții de Conturi arata ca, din acest miliard de lei cheltuit in primavara-vara lui 2020, articole medicale in valoare de 631 de milioane de lei erau inca pe stocul Unifarm acum doar doua luni, pe 30 martie 2021. Fostul șef Unifarm, Adrian Ionel, a primit 1.150.000.000 de lei direct de…

- „Din momentul in care a aparut acest plan am fost acuzat ca nu vreau sa prezint acest plan. Astazi sunt aici. De fiecare data, ca liberal, am vent sa prezint in fața romanilor. Eu acum le vorbesc, in primul rand, romanilor.Trebuie sa știe toți romani ca este un program diferit. Este un plan aparut intr-un…

- Marcel Ciolacu: „Nu e vorba de așteptarile noastre sau ale unor partide. PNRR-ul e al romanilor și al Romaniei. Nu este al PNL-ului, USR-ului, al Guvernului, este al romanilor. (...) Banii europeni trebuie folosiți pentru a crește nivelul de trai al romanilor. Nu sunt instrumente politice. (...) Am…