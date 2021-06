Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu si-a manifestat, vineri, nemultumirea fata de blocarea in Camera Deputatilor a unui proiect de lege privind abrogarea unui act normativ care interzice investitiile straine in companiile cu capital de stat. Este a doua oara in ultimele zile in care premierul critica aceasta camera…

- Intrebat la o conferința de presa susținuta vineri, la Piatra Neamț, daca ia in calcul sa candideze la functia de presedinte al Romaniei la alegerile prezidentiale din 2024, premierul Florin Cițu a replicat ca momentan, nu. „In acest moment, nu. Avem foarte multe de facut la guvernare. Avem o campanie…

- "Am evitat o tragedie, este foarte bine, nu avem victime in primul rand. Incendiul a fost intr-o zona care urma sa fie reabilitata in toamna. Au fost evacuate persoane preventiv, nici fumul nu a ajuns la ele. Mai multe vom afla mai tarziu, nu știm exact de la ce a inceput, posibil o instalație electrica.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a transmis ca doar Partidul National Liberal este capabil sa se ocupe de organizarea, evaluarea si implementarea surselor de finantare de care va beneficia Romania in urmatoarea perioada. Acesta a mai subliniat ca este important sa existe proiecte care sa fie finalizate…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni seara la Digi24 ca ar exista o comunicare mai buna și lucrurile ar fi „tranșate mai simplu” in coaliția de guvernare cu USR PLUS și UDMR, daca ar fi el președintele Partidului Național Liberal.

- Bucureștenii sunt nevoiți in fiecare dimineața sa suporte un trafic infernal pe centura Capitalei, cozile se intind pe cațiva kilometri, iar oamenii sunt nevoiți sa stea cateva zeci de minute in trafic. In acest timp, autostrada Bucureștiului prinde contur doar pe hartie.Oamenii nu mai au nici macar…

- Premierul Florin Cițu a anunțat MAREA RELAXARE de la 1 iunie. Ce presupune aceasta. Marea relaxare vine la 1 iunie. Este promisiunea facuta de premierul Florin Citu, insa pentru acest lucru trebuie sa fie vaccinați peste cinci milioane de romani. Revenirea la normalitate ar insemna si aducerea pe linia…

- “Domnule Catu, ca prim ministru ai obligatia sa asiguri buna functionare a metroului, si tu, si Drula. Prin legea bugetului impuneti un buget la Metrorex care va conduce la accidente si incidente grave. Sunteti asa de cinici. caci doriti sa faceti asta prind semnatura celor impusi in C A. Domnule Premier,…