Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca alianta PNL cu USR PLUS va rezista cu siguranta pana in 2024 si a reiterat ca la urmatoarele alegeri liberalii trebuie sa aiba candidati proprii la fiecare primarie de sector.



El a fost intrebat daca declaratia sa conform careia in 2024 PNL ar trebui sa aiba proprii candidati la primariile de sector inseamna ca nu va mai exista o colaborare cu USR PLUS pana atunci.



"Nu inseamna. Posibil ca cei de la USR PLUS sa sustina candidatul PNL la primarie. Ceea ce este important pentru noi este sa fim cel mai mare partid politic din Romania…