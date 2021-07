Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul este emanatia Partidului National Liberal si nu Partidul National Liberal este emanatia Guvernului. Guvernul trebuie sa asculte de forurile statutare ale PNL si nu Guvernul este acela care trebuie sa dea dispozitii PNL si forurilor statutare ale PNL, asta e logica.Un coleg mai tanar a spus…

- Florin Citu a declarat la Satu Mare, ca atacurile la adresa sa si a Guvernului, venite din PNL, in cadrul campaniei interne de alegeri in partid „seamana foarte mult cu ceea ce face PSD” si arata ca „astfel de politicieni, poate, nu mai au un viitor in Romania”.

- Intrebat daca in coaliție s-a discutat despre remanierea Guvernului, Dan Barna a declarat ca nu a discutat pana acum cu premierul in acest sens și a anunțat ferm ca nu miniștrii USR-PLUS urmeaza sa fie remaniați.„Nu, nu a existat niciun fel de discuție pana acum (cu premierul Florin Cițu - n.red.).…

- „Prioritatea mea, ca prim-ministru, si a Guvernului pe care il conduc este realizarea unui plan de investitii pana in 2028, care sa includa masuri pentru pregatirea punerii in practica a acestor proiecte de dezvoltare. Romania va beneficia de 76 de miliarde de euro pana in 2027, reprezentand sumele…

- Premierul le-a spus jurnaliștilor care i-au cerut sa faca declarații despre PNRR, dupa prezentarea Panului la Parlament, ca „nu v-ați civilizat in 30 de ani de zile”. Florin Cițu, iritat de insistența jurnalișilor de a raspunde la intrebari De cand a fost pus in fruntea Guvernului, Florin Cițu și-a…

- Marcel Ciolacu a anuntat vineri ca a fost sunat de catre premierul Florin Citu, iar discutia a avut in vedere stabilirea unei intalniri saptamana viitoare pentru a vorbi despre principiile si mecanismele cele mai bune pentru abordarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Liderul PSD a adaugat…

- Evaluarea miniștrilor se va face trimestrial și va fi facuta de Secretariatul General al Guvernului și de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza.In vederea acestei evaluari, Florin Cițu le cere miniștrilor sa trimita fișe care sa conțina obiective din programul de guvernare pe care și le asuma și…